Princesas de la Noche – My Crossdressing Concept

Introducing the idea by this stage is not really that difficult. I’m writing to you today for my first time here in English, well, just for a moment.

I was sitting in my room, enjoying a quiet cup of soda (Manzana Postobon, this is the name of my favorite soda in Spanish), wearing my favorite pink dress, I was surprised to see my pet called Lolita hurrying through the next room with a toy between my new dress and my new shoes. It was curious for me and the same time, I was worried about this.

So, I continue writing in Spanish, como les hiba diciendo, tube un concepto o más bien un momento de inpiracion al ver a mi mascota en esta nueva actividad. M e dije a mi misma las ventajas y del como cambian las cosas cuando estas bajo tu rol de mujer trans, el como varios hombres te miran o te escriben cosas interesantes con fotos educativas sobre anatomia humana y el como se gozan de explicar y el ser unos excelentes maestros en el tema.

El como te esfuerzas dia a dia para lograr un mejor logro cada vez e invertir una buena cantidad de dinero en maquillaje que te haga lucir expectacular pero no me refiero a que te maquillen sino al las herramientas para lograrlo, sombras , pinceles, etc. como lo pueden ver en este link en donde aparesco junto con otras mujeres trans del mundo.

Una página web especializada en mujeres trans del mundo, chicas normales y que muestran su mejor postura en una foto en tumbrl.

Esta es una sensación tan maravillosa que vale la pena compartirla con el resto de la humanidad y que no quede solo para ti, trabajar en esto y porque no hasta el punto de pasar como una chica en su totalidad cuando estes en la calle socializando.

Para finalizar desep compartirles una pequeña experiencia que tube en el pasado Halloween despues de mas de dos meses de trabajar fuerte en mi maquillaje y demas. Estuve en dos lugares como lo emncione en mi anterior blog y la reaccion que tubieron las personas que me vieron fue de asombro y sobre todo escucharles decir “ que bonita estas” y eso es muy bonito escuchar y les digo Princesas de la Noche, pero que bonitas estan!

Un saludo, Katherine Diaz

