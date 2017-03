Princesas de la noche- el enigmatico Manu Mojito

En una tarde oscura en la ciudad de Bogotá, me dispuse a ir a chapinero, un lugar conocido por la gran cantidad de miembros de la comunidad LGTBI.

Decidí caminar por las calles de este interesante lugar de mi ciudad en busca de una gran artista que fue y es mi inspiración, el es muy conocido como “Manu Mojito” un fotógrafo y artista visual que es muy bien conocido por la comunidad internacional por su trabajo con la comunidad transgenero.Después de caminar varias cuadras en este interesante lugar de mi ciudad, me encuentre con un edificio de paredes blancas y con una fachada muy tradicional del lugar. Después de timbrar en la puerta de este lugar, habré la puerta este gran persona, mi emoción es grande al ver a este gran artista en persona, me invita a seguir a su sitio de trabajo el cual es una muestra viviente de creatividad. Luego de unas pequeñas palabras empezamos a hablar de sus proyectos y su vida.

Según sus palabras “ Mi nombre es Manuel Parra, pero me he dado a conocer bajo el seudónimo de Manu Mojito. Soy artista visual con énfasis plástico de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, Colombia. Me especializo en fotografía de moda y en estudios de sexualidad y género. He realizado varios proyectos, el primero y por el cual me di a conocer, es Manu Mojito, precisamente, que es mi sobrenombre – Alter Ego – , el cual es un personaje que emula estas luminarias del jet-set”.

El es muy conocido por su excelente trabajo en la comunidad trans y la gran variedad de proyectos que han sido muy bien conocidos y ganadores de premios en varios países.

En mi visita en su lugar de trabajo, me menciono sobre la maldición del travesti, la cual según sus palabras es “ Mi descubrimiento del transformismo es una historia interesante, tengo claro mi primer recuerdo con una persona trans entrando al tradicional Blues Bar. Allí trabajaba una talentosa mujer que se hacía llamar Amada Rosa, un día cuando yo estaba guardando mis cosas en el vestier, dirigí mi mirada hacia ella y creo yo, sintió una incomodidad en mi forma de verla, entonces metió su mano en su bolso, y dijo: “Te lanzo la maldición del travesti”, mientras me tiraba una manotada de escarcha en mi cara.” Según el después de esta experiencia todo cambio.

Pienso que esta maldición fue el abre bocas de su carrera como artista en la comunidad trans y lograr el reconocimiento que ha logrado gracias a su trabajo.?Actualmente se encuentra trabajando en su ultimo proyecto titulado “ y así seguiré…” con la pionera del transformismo en Colombia llamada Madorilyn Crawford , el cual trata de la vida de esta gran artista plasmada en un concepto multicolor y propio de esta pionera del transformismo.

Manu Mojito es una muestra de que nosotras las princesas de la noche somos mucho mas que un cuerpo, sino también la esencia de personas que tienen una historia que contar para ser plasmada en un lente fotográfico y en una propuesta artística.

For a translation of the post use Google Translate.

