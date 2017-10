Princesas de la Noche — Buscando Inspiración

Un elemento vital para cada momento de tu vida, en especial si es creativa. Según Wikipedia, creatividad es “capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. “En estos momentos me encuentro en un debate creativo para mostrarles un poco de mi vida y de como es la vida trans aquí en mi ciudad (mi video expresa un poco esta insatisfacción). Con el tiempo he visto muchas chicas que se quedan en su status de closet mientras otras salen y viven la vida. Pero despues de un gran debate emocionalmente creativo, les hablare un poco de los shows transformistas, y que posteriormente me arriesgare a participar en uno para poder contarles un poco más de esta experiencia.

Según el sitio web CUBANET los shows transformistas son una industria en ascenso. Basicamente, estos shows consisten en el doblaje o imitacion de cantantes famosas, también se organizan concursos donde los transformistas compiten en vestuario, maquillaje, peluquería y belleza, lo que ofrece a los que comienzan la posibilidad de que los conozcan . Bien, despues de este preambulo, me preparo para hacer un futuro show como participante en un concurso de estos, puntualmente para primiparas como yo en el tema de shows. Practico fielmente una canción de Daniela Romo para lograr descrestar (en mi próxima nota veran un poco más ampliamente esta experiencia) y mostrar mis dotes artisticos en el escenario y en la imitacion o doblaje.

Para finalizar cito esta nota sobre travestismo y transformismo en una revista muy popular de mi pais llamada SOCK.

“El transformismo y el travestismo pueden confundirse, pero están en una delgada línea divisoria. Mientras que en el primero solo existe el interés de transitar entre lo masculino y lo femenino sin ningún procedimiento estético más que el relleno de espuma para darle al cuerpo masculino curvas femeninas, el segundo vive permanentemente en el género contrario, intentando feminizar o masculinizar el físico sin modificar la genitalidad.

Category: Body & Soul, Opinion